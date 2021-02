Nur elf Hundertstel

Die Frauenkonkurrenz bei der Skeleton-Weltmeisterschaft in Altenberg bot jede Menge Überraschungen und am Ende ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Jacqueline Lölling und Tina Hermann. Der Endstand nach vier Läufen: 1. Tina Hermann (Schönau am Königssee) 3:52,97 Minuten (58,96 Sek./58,02 Sek./57,96 Sek./58,03 Sek.); 2.