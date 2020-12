Notfall-Aufkleber soll Haustiere in der Corona-Krise retten

Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 17:29 Uhr

Katzen, Wellensittiche Hunde könnten unbemerkt und allein in der Wohnung zurückbleiben. Das Tierheim Koblenz hat daher einen Notfall-Aufkleber mit dem Titel „Rettet unsere Tiere“ entwickelt. Darauf kann der Tierbesitzer vorsorglich vermerken, welche und wie viele Tiere sich in seinem Haushalt befinden und diesen Hinweis deutlich sichtbar in der Wohnung oder an der Haustür anbringen. „So haben wir einen Hinweis, dass dort ein Tier ist, das versorgt werden muss“, sagt die Tierheimleiterin. Der Aufkleber „Rettet unsere Tiere“ kann per frankiertem Rückumschlag kostenlos beim Tierheim Koblenz, Zaunheimer Str. 26, 56072 Koblenz, Telefon: 0261 406380, kostenlos bestellt werden.