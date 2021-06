Wer nicht am Test teilnimmt und auch keinen anderen negativen Testnachweis vorlegt, darf nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen – das verkündete das Mainzer Bildungsministerium nach Inkrafttreten des Notbremse-Gesetzes im April.

Die bundesweiten Vorgaben gelten allerdings nur, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis konstant über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Dieser Wert wird in Rheinland-Pfalz und auch im Westerwaldkreis mittlerweile deutlich unterschritten.

Darüber hinaus endet die Laufzeit des Bundesgesetzes ohnehin am 30. Juni, sofern es vom Bundestag nicht doch noch verlängert wird. Damit fällt die Entscheidung über die Corona-Testpflicht an Schulen wieder den eigentlich zuständigen Landesministerien zu. Jedes Bundesland kann dann eigenständig festlegen, ob es an der Testpflicht festhält oder zur Freiwilligkeit zurückkehrt. Zudem können die Bildungsministerien definieren, welche Formen des Testens akzeptiert werden.