Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 19:32 Uhr

Notbetreuung ist kaum gefragt

In den dreieinhalb Wochen der Schulschließung in Rheinland-Pfalz haben weniger als 1 Prozent der Schüler die Notbetreuung in Anspruch genommen. Insgesamt haben 1100 bis 1300 Kinder und Jugendliche das Angebot genutzt. Sie wurden in zwei- bis dreiköpfigen Gruppen betreut, wie das Bildungsministerium und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mitteilten.