Notbetreuung in Kitas und Schulen noch überschaubar

In den Grundschulen der VG Kirner Land ist die Notbetreuung überschaubar. Am Montag wurden in der Hellbergschule zwei, in der Dominikschule drei sowie in der Realschule plus auf Halmen zwei Kinder betreut. In Simmertal waren es vier Kinder, in Hennweiler wurde das Angebot nicht wahrgenommen.