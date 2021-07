Kreis Bad Kreuznach Noch ist keine Sommerpause: Heute tagt schon wieder der Kreisausschuss Bevor es in die parlamentarische Sommerpause geht – nach der Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung und Infrastruktur am morgigen Dienstag – tagt heute, Montag, um 14.30 Uhr noch einmal der Kreisausschuss.

Themen sind unter anderem: Sachstandsinformation Corona-Pandemie; Sachstandsinformation Kommunalisierung ÖPNV; Förderung des Vereins „Frauen helfen Frauen“ durch den Landkreis (Zuwendungsvertrag); Auftragsvergabe über die Lieferung von 43 interaktiven Displays für das Gymnasium am Römerkastell für 140.700 Euro im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakts Schulen (Gesamtvolumen im Kreis Bad Kreuznach: 5,64 Millionen Euro, davon 90 Prozent Bundes- und 10 Prozent Kreisanteil); Auftragsvergabe über Lieferung und Aufbau der Einrichtung, Maschinen und Werkzeuge für die Metallwerkstatt der BBS Kirn (Los 1); Annahme und Vermittlung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen (insgesamt 123.568,20 Euro – von 290,40 Euro für die Flüchtlingshilfe bis zu 100.000 Euro für „kulturelle und soziale Vorhaben“ und 9924,36 Euro für eine Modellklasse an der RS plus Meisenheim/Digitaler Unterricht). rg