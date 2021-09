Noch impfunsichere Mitbürger mit Argumenten überzeugen Impfpflicht? Gibt es in Deutschland nicht. Das betonen Landrätin Bettina Dickes und Benjamin Hilger. Die Motive von Impfverweigerern seien unterschiedlich gelagert.

Akzeptabel: die persönliche Not, die Sorge, nach einer Impfung einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ausgesetzt zu sein. Inakzeptabel: das menschenverachtende und irrige Geschwurbel selbsterklärter Experten gegen das Impfen und ihr Negieren von Covid 19. Landrätin Dickes will unsichere Mitbürger überzeugen: Sich impfen zu lassen habe zwar auch etwas mit persönlichen Freiheiten zu tun, aber vor allem mit gesamtgesellschaftlicher Verantwortung. Wer sich impfen lasse, schütze sich u n d andere. Dass dies die Mehrheit der Menschen im Kreis so sieht, beweist der rasante Anstieg der Impfwilligen, als ausreichend Vakzine bereitstand. Beispiel: 5528 Menschen ließen sich vom 12. bis 18. April in Sobernheim impfen. mz