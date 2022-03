Noch eine Veranstaltung geplant

Der Besuch auf Hof Hahlgarten in Frücht war die vierte von insgesamt sieben Veranstaltungen der diesjährigen Klimafasten-Aktion „7 Wochen mit…“, mit der das Pfarramt für Gesellschaftliche Verantwortung des Evangelischen Dekanats Nassauer Land die Menschen dazu animieren möchte, ihre Konsumgewohnheiten auch über Ostern hinaus im Sinne von Nachhaltigkeit und Umweltschutz umzustellen. Ihren Abschluss findet die Reihe mit dem Besuch des Bruker-Hauses und Bruker-Gartens der Gesellschaft für Gesundheitsberatung in Lahnstein. Am Dienstag, 5.