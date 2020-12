Völlig unter die Räder gekommen sind in der Krise die Schausteller. Mit einer Kundgebung und einem Fahrzeugkorso haben nun Schausteller aus ganz Deutschland in Berlin für die Aufhebung von Corona-Beschränkungen demonstriert, darunter auch Vertreter aus Koblenz und Bad Kreuznach. Zur Kundgebung am Brandenburger Tor kamen laut Polizei 1600 Teilnehmer, die auch um die 1000 Fahrzeuge dabei hatten.