Noch 100 Jahre später: Referenzpunkt Dreißigjähriger Krieg

Er dauerte von 1618 bis 1648 und hatte das Nassauer Land schwer in Mitleidenschaft gezogen: Die Rede ist vom Dreißigjährigen Krieg.

Obwohl er in der von Alfons Wilding analysierten Zeitspanne schon über ein Jahrhundert zurücklag, war er in den Dillenburger Intelligenz-Nachrichten offenbar noch allgegenwärtig. „Oft wurden in den Artikeln Vergleiche angestellt und Parallelen gezogen.“ Inwieweit diese Fixierung auf die Vergangenheit sich nur auf die Autoren- und Leserschaft der Intelligenz-Nachrichten beschränkte, oder auch für andere Gesellschaftsschichten galt, ist schwer zu beurteilen. joa