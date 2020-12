Es ist nicht so, dass bei den Bauarbeiten vergessen wurde, die Löcher im Turm der Barbarakirche zu verputzen. Dieses Gerücht jedenfalls soll in Braubach die Runde machen, wie Helmut Rindsfüsser vom Kirchenvorstand berichtet. Die „Löcher“ sind ganz bewusst offen gelassen worden und dienen Mauerseglern als Nistplätze. Die Vögel haben sich an diese Nischen gewöhnt und kehren immer wieder dorthin zurück, denn es gibt sie schon seit Jahrhunderten.