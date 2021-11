Nikolaus-Parade soll auch an Märchenumzüge erinnern

Ein besonderer Höhepunkt des „Westerburger Weihnachtszaubers“ wird der Besuch des Nikolauses sein, der am Sonntag, 28. November, um 15 Uhr mit seiner großen Kutsche erwartet wird. Begleitet wird er von den Westerburger Turmbläsern, die weihnachtliche Melodien erklingen lassen.

Bereichert wird die „Nikolaus-Parade“ durch verschiedene kostümierte Fußgruppen. Im Gepäck haben der Nikolaus und seine Helfer viele Päckchen, die an die Kinder verteilt werden. Los geht es am neuen Rewe-Markt. Durch die Innenstadt zieht er hinauf bis zum Rathaus.

„So wird den vielen kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit gegeben, sich mit Abstand aufzustellen“, erläutert Bürgermeister Janick Pape das Konzept. Darüber hinaus möchten die Veranstalter so auch ein bisschen an die Märchenumzüge erinnern, die in früheren Jahrzehnten stattfanden und immer großen Anklang fanden.