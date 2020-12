Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 16:29 Uhr

Nicht nur im Schwimmbad tut sich was

Auch über die Schwimmbadsanierung hinaus habe sich in Holzhausen in den vergangenen Jahren einiges getan, berichtet Ortsbürgermeister Hardy Eilenz: „Nicht zuletzt im Rahmen unserer Teilnahme am Bundeswettbewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft‘, die wir unter anderem für Grünanlagen-Bepflanzungen, die Anlage von Blumenwiesen und die Kennzeichnung von Wanderwegen genutzt haben.“