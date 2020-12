Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 18:07 Uhr

Obwohl der Leifheit-Campus in Nassau ein Gymnasium ist, lernen dort zurzeit trotz stufenweiser Schulöffnung alle Jahrgänge weiterhin zu Hause.

Nach den Vorgaben des Landes kehren an G 8-Ganztagsgymnasien zunächst die Jugendlichen der Klassenstufe zwölf, dann der Klassenstufen elf und zehn an die Schulen zurück. Da das Nassauer Privatgymnasium erst im Sommer 2015 eröffnet wurde, sind die Ältesten erst in Klasse neun.