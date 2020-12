Rheinland-Pfalz

Die Landesregierung lehnt es ab, Kitas und Schulen auf absehbare Zeit wieder vollständig zu öffnen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte in Mainz, die Gesundheit gehe in der Corona-Krise vor. „Wir können nicht so wagemutig sein und sagen, wenn es nicht klappt, machen wir alles wieder zu. Wir wollen ein geordnetes, seriöses, verantwortliches Vorgehen im Land“, reagierte die Ministerin auf Forderungen mehrerer medizinischer Fachverbände, die vor psychosozialen Folgen für Kinder gewarnt hatten, wenn Kitas und Schulen noch länger geschlossen bleiben.