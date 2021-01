Archivierter Artikel vom 01.07.2020, 13:53 Uhr

New-Start-Vertrag

New-Start-VertragDer Vertrag ist das letzte bilaterale atomare Abrüstungsabkommen. Es sieht vor, die interkontinentalen Atomwaffen Russlands und der USA auf je 700 Trägersysteme und hundert in Reserve sowie 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe zu verringern. Es trat am 5. Februar 2011 in Kraft und endet am 5. Februar 2021. (Quelle: www.zdf.de/ nachrichten/politik/abruestung-usa-russland-new-start-vertrag-100.html)