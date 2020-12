Mittelrhein

Die Mainzer Landesregierung stuft die Loreley-Kliniken als „nicht-systemrelevant“ ein und hat den Bemühungen der betroffenen Kommunen, die Kliniken als Corona-Standort einzustufen, eine Absage erteilt. Diese Nachricht hat in der Region für Unverständnis und Verärgerung gesorgt. Nach dem CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Josef Bracht wendet sich nun auch der SPD-Europaabgeordnete Norbert Neuser an die Landesregierung in Mainz und appelliert für den Erhalt der Kliniken.