Neun der bisher zehn geplanten Gruppen sollen entstehen

Im November 2020 hatte der Stadtrat Kirchberg die Erweiterung der Kita Gänsacker um zwei Gruppen, einen Neubau einer viergruppigen Kita an der „Beller Roul“ sowie den Neubau einer viergruppigen Kita in katholischer Trägerschaft auf einem Gelände neben der bestehenden Kita Gänsacker beschlossen. Letztere sollte schnellstmöglich, die Kita an der „Beller Roul“ erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden. So sollten sieben zusätzliche und drei Ersatzgruppen für die Kita St.