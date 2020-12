Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 17:21 Uhr

Neues Frauenhaus in Andernach noch in diesem Jahr

Noch in diesem Jahr soll ein weiteres Frauenhaus im Land öffnen, und zwar in Andernach. Dort können nach Auskunft des Trägers, des DRK-Kreisverbandes Mayen-Koblenz, bis zu zehn Frauen und fünf Kinder untergebracht werden. „Wir haben dort ein Objekt in Aussicht und stehen vor dem Abschluss des Mietvertrages“, erläutert Bernhard Schneider, der DRK-Geschäftsführer.