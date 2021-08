Plus

Die große Hilfe, vor allem von außerhalb, hat die Hönninger überrascht. Bereits am zweiten Tag nach der Welle habe ihn der Bürgermeister von Giersleben in Sachsen-Anhalt angerufen, berichtet Schwarzmann. Am Wochenende danach sei der gesamte Gemeinderat aus dem Städtchen, das es immer wieder mit dem Hochwasser des Flüsschens Wipper zu tun hat, angereist.