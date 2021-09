Plus

Wahrscheinlich gibt es auch auf den Dörfern immer weniger Leser, die noch wissen, wie die auf den Bauernhöfen produzierte Milch früher ihren Weg in die Molkerei fand. Das dachte sich auch Norbert Thome aus Heilberscheid und regte in der rührigen Gruppe Fauna an, wieder einen Milchbock aufzustellen. Auf diesen Gestellen stellten die Bauern früher ihre gefüllten Milchkannen ab, die dann von den Molkereifahrzeugen abgeholt wurden.