Neuer Jugendpfleger gesucht Im Jugendtreff der Stadt Nassau wird es eine personelle Veränderung geben. Der Anlass ist erfreulich: Leiterin Juliane König-Wasmut ist schwanger und erwartet im Mai ein Kind. Sie hat angekündigt, zwei Jahre in Elternzeit zu gehen.

Das hat Stadtbürgermeister Manuel Liguori kürzlich in einer Sitzung des Hauptausschusses bekannt gemacht. Deshalb wurde die Stelle des Jugendpflegers in Vollzeit mit 39 Wochenstunden nun neu ausgeschrieben. Dafür wird ein Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge gesucht. Ihren Nachfolger will König-Wasmut vor Eintritt in den Mutterschutz noch gern einarbeiten. Wenn im Sommer wieder halbwegs normaler Betrieb im Jugendtreff möglich ist, will sie das ein oder andere Mal als Besucherin dabei sein. crz