Seit Ende des vergangenen Jahres stand die Investition in neue Spielgeräte für den Eingangsbereich des Naturerlebnispfads auf dem Heideberg im Rat auf der Tagesordnung. Nun drängte die Zeit für eine Entscheidung, denn der Pfad wird durch Corona bedingt stark frequentiert und ein neues Entree an der ersten Station ist notwendig, um die Attraktivität zu erhalten.

Klaus Leber, Klaus Neuberger und Waldarbeiter hatten zuletzt bereits viele Stationen wieder hergerichtet, weitere sind in Arbeit. Nach ausgiebiger Diskussion entschied sich der Rat nun für eine Wippe aus Robinienholz und eine Tauschaukel aus Metall. Im gleichen Zug soll noch eine Rutsche mit Turm für den Spielplatz Auf der Dahl angeschafft werden. Die Gesamtkosten für alle Geräte betragen rund 7000 Euro plus Montage. up