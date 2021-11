Stühlerücken im Stadtrat: Weil sowohl Nicole Groß (SPD) als auch Sebastian Wallenfang (FWG) ihre Mandate im Breisiger Stadtrat niedergelegt haben, rücken zwei neue Mitglieder nach: Jasmin Lemler wurde bereits verpflichtet, bei Wilfried Scheffler wird dies in der kommenden Sitzung des Gremiums der Fall sein.

Auch in den Ausschüssen ergeben sich Änderungen, da Sebastian Wallenfang allein in vier Ausschüssen – dem Bauausschuss, dem Werksausschuss Kurbetriebe, Rechnungsprüfungsausschuss und Umweltausschuss – stellvertretendes Mitglied war. Im Bauausschuss übernimmt nun Volker Lange diese Position, in den übrigen Ausschüssen Wilfried Scheffler. Scheffler wird auch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kurwesen, Tourismus und Kultur. Er ersetzt hier Helga Sartorio. peo