Das multidisziplinäre Projekt „From Soul to Soul“ von Ute Maria Lerner widmet sich dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier in Reflexion zu neuen Kultur- und Naturräumen.

An diesem Wochenende gibt es dazu noch eine zweitägige Abschlussveranstaltung im Maison Capitaine, dem Haus der Künstlerin in Müschenbach. Die Veranstaltung ist ausgebucht, Anmeldung für die Warteliste per E-Mail an: maria-lerner@t-online.de