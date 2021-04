Kein Name wäre schöner für Kita

Die neue Kita in der Villenpromenade soll nicht „Unverzagt“ heißen. Das betont der Stadtbürgermeister. Warum eigentlich nicht? Laut Duden bedeutet unverzagt – zuversichtlich, beherzt. Könnte es einen schöneren Namen für eine neue Kita geben. Abgesehen von der historischen Bedeutung für die Stadt – stand an gleicher stelle doch mal das Kurhotel Balzer der Familie Unverzagt – brauchen wir nichts nötiger in dieser Zeit, als eine neue Generation zuversichtlicher, beherzter Kinder und ihre Eltern. Dazu müssen wir alle beitragen. Das heißt: die Eltern und ihre Kinder unterstützen und ihnen eine lebenswerte Umgebung und Zukunft geben. Leider muss man das immer wieder betonen.

Elisabeth Adam, Bad Ems