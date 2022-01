Vom heutigen Montag an müssen Gastronomiebetriebe, Freizeiteinrichtungen, Kirchen, Dienstleistungsunternehmen wie Friseure und andere Organisationen in Rheinland-Pfalz keine Kontaktdaten von Besuchern und Kunden mehr erfassen. Das Gesundheitsministerium teilte mit, lediglich in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen sei dies vorerst weiterhin erforderlich.