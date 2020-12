Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 16:50 Uhr

Der Ortsgemeinderat hat der Annahme des Entwurfes und der öffentlichen Auslegung für den Bebauungsplan „Zum Wingert II“ zugestimmt. Um der großen Nachfrage nach geeigneten Bauflächen für Wohnbebauung in Thür gerecht zu werden, plant die Ortsgemeinde die Ausweisung eines

entsprechenden Baugebietes als Siedlungserweiterung am östlichen Rand der bestehenden Ortslage. Die Ortsgemeinde hat bereits begonnen, Grunderwerb in dem geplanten Baugebiet zu tätigen, um die Baugrundstücke möglichst mit Bauverpflichtung kurzfristig an konkrete Bauinteressenten veräußern zu können.