Aus diesem Grund finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, ab sofort in regelmäßigen Abständen an dieser Stelle Gastbeiträge. Die Redaktion greift inhaltlich bewusst nicht in die Texte ein, sondern spricht lediglich die Themen ab. Die Gastbeiträge werden immer als solche kenntlich gemacht. Den Anfang macht IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing mit einem Thema, das noch über Monate aktuell bleiben wird: der Versorgung mit Gas.