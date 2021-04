Naturschutzexperten weisen auf Sehenswertes hin

In Zeiten von Corona haben viele Menschen mehr Zeit und Gelegenheit, spazieren zu gehen. Da man sich ohnehin nur dort aufhalten soll, wo man wenige andere Menschen trifft, bietet sich ein Ausflug in die Natur an. Die Naturschutzexperten Manfred und Ursula Braun aus Nassau weisen in diesen Wochen in unserer Zeitung auf Dinge in der Natur der Region hin, die einen genaueren Blick wert sind.