Biografie: Lisa-Marie Koroll wurde 1997 in Eisenach geboren und verkörpert seit 2005 in der TV-Serie „Familie Dr. Kleist“ die Rolle der Clara. Trotz des durchgehenden Engagements in der Produktion hat sich Lisa-Marie Koroll 2013 für eine der Hauptcharaktere in der Verfilmung „Bibi & Tina“ beworben und bekam die Zusage für die Titelrolle der Tina. Von 2014 bis 2017 kehrte sie für alle vier Fortsetzungen der Reihe zurück und erhielt 2015 für ihre Rolle den New Faces Award. 2018 wagte sich Lisa-Marie auf neues Terrain und wirkte im deutschen Horrorfilm „Heilstätten“ mit. 2019 war sie bereits in der niederländisch-deutschen Koproduktion „Misfit“ zu sehen, die sich mit dem Thema Social Media und Influencer auseinandersetzt, sowie in der Schulkomödie „Abikalypse“ (2019), welche ebenfalls aus der Feder von Drehbuchautor Tim Gondi stammt. Im aktuellen Film „Take over“ spielt sie die Gia.