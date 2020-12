Archivierter Artikel vom 17.08.2020, 15:36 Uhr

Birkenfeld

Nationalparkversammlung: Matthias Schneider gibt Vorsitz auf

In einem Schreiben an alle Mitglieder der Kommunalen Nationalparkversammlung hat Landrat Matthias Schneider mitgeteilt, dass er sich bei der anstehenden Versammlung am Mittwoch, 26. August, um 17 Uhr in der Birkenfelder Stadthalle nicht noch einmal um den Vorsitz bewerben werde.