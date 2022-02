Nationalparkbus fährt das Erbeskopf-Plateau an – Gipfelgaststätte wird es nicht geben

Der Idee Schneiders, auf dem höchsten Berg im Land eine Gipfelgaststätte zu etablieren, erteilt das Umweltministerium dagegen eine Absage: „Im Fokus der Aktivitäten des Umweltministeriums und des Nationalparkamtes stehen Maßnahmen im und um das Hunsrückhaus“, heißt es in der Antwort Eders an den Landrat: „Schwerpunkte sind die Inwertsetzung des Gebäudes und die Errichtung der Außenausstellung.“ Für eine Entwicklung des Gipfelplateaus sei das Ministerium offen, „sofern diese mit den Interessen von Landesforsten und Nationalparkamt in Einklang gebracht werden können“. sc