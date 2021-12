Namhaft: Johanna Körper

Plus

Am 31. Oktober 1995 in Meisenheim geboren, wuchs Johanna Körper in Rehborn und in Reiffelbach (aufgrund der Scheidung ihrer Eltern) auf. Sie hat einen Bruder, besuchte die Grundschule in Meisenheim, das Paul-Schneider-Gymnasium, danach die Realschule plus und machte in der Fachoberschule in Lauterecken ihren Abschluss. Sie studierte in Ansbach Ressortjournalismus. Einem viermonatigen Aufenthalt in Irland folgte eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau in Mainz, die sie Anfang 2020 mit Erfolg beendete. Seit 2017 hat sie eine Wohnung in Mainz, die sie nach und nach aufgibt, um künftig in einer Einliegerwohnung ihres Rehborner Elternhauses zu wohnen und um nah an ihrem „Frau K!“ zu sein. All das mit ihrem Freund Felix Kairo, einem Studenten der Wirtschaftspädagogik. Jahrelang war sie im Rehborner Chor und in der Fassenacht aktiv und gehört wie ihr Vater der SPD an. Drittes „K“ neben Johanna K. und Felix K. ist Hund Hugo K., ein Cavalier King Charles Spaniel, die einzige Hunderasse weltweit, die das britische Parlament und öffentliche Gebäude betreten darf.