Archivierter Artikel vom 11.10.2020, 16:40 Uhr

Name erinnert an einen russischen Zaren

Offiziell begann der Bau der Feste Kaiser Alexander am 3. September 1816. Grundlage war – wie bei der Feste Kaiser Franz in Lützel – ein Entwurf des Festungsingenieurs Claudius Franz Le Bauld de Nans. Ihren Namen erhielt die Anlage im Zuge eines Besuchs des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. am 24. November 1818 – zu Ehren des russischen Zaren Alexander I.