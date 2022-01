Nahwärmeanlage für öffentliche Liegenschaften mit hohem Bedarf an Heizenergie

Während in der Beschlussvorlage der Verwaltung als möglicher Standort für eine Grünschnittheizung das Umfeld der Erich-Kästner-Realschule plus und der benachbarten Turnhalle genannt wurde, brachte CDU-Fraktionsvorsitzender Jochen Ickenroth eine andere Idee ins Spiel: Die Verbandsgemeindeverwaltung und die Astrid-Lindgren-Grundschule liegen ebenfalls in direkter Nachbarschaft.