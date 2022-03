Nächster Hilfstransport soll am 1. April in Alf starten

Zuvor muss vieles geklärt sein. So ist ihnen nicht nur wichtig, dass vorab feststeht, wo die Flüchtlinge unterkommen, die sie mit an die Mosel bringen sollen. Auch soll gewährleistet sein, dass man sich nach deren Ankunft weiter um sie kümmert. Unter dieser Prämisse wird es am Samstagabend (26. März) ein Vorbereitungstreffen in Alf geben. Dazu seien Vertreter des Sozialamts der VG Zell eingeladen. Einen neuerlichen Spendenaufruf auf der Facebook-Seite des Salons Sister-Act gibt es bereits. dad