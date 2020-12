Archivierter Artikel vom 01.07.2020, 22:44 Uhr

Nachnutzung des Geländes und Gebäudes der Martin-Luther-Grundschule angehen Die Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf zieht ebenso wie die Kita in das Gebäude der ehemaligen Realschule in der Schützenstraße um. Stellt sich die Frage, was mit dem alten Standort in der Martin-Luther-Straße wird. Die CDU hatte im Betzdorfer Stadtrat beantragt, dass dort mit einem Investor ein Mehrgenerationenhaus umgesetzt werden sollte.