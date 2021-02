Nachgefragt: Bürgermeister im Landkreis sind nicht geimpft

Plus

Nach der Corona-Impfung von Landrat Michael Köberle (CDU) hatte die SPD am Wochenende eine Mitteilung herausgegeben, dass keine ihrer hauptamtlichen Amts- und Mandatsträger in Limburg-Weilburg geimpft worden sei (siehe nebenstehender Artikel). Die CDU bestätigte dies für ihre Amts- und Mandatsträger am Dienstag auf Anfrage dieser Zeitung ebenfalls. Wie steht es um die weiteren Bürgermeister im Kreis? Wir haben alle Rathauschefs im Landkreis gefragt, ob sie schon eine Corona-Impfung erhalten haben.