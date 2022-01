Nachbardörfer erschließen ebenfalls Bauland

Nicht nur in Gackenbach ist ein Neubaugebiet in Planung. Eine Übersichtskarte der Verbandsgemeinde Montabaur zeigt, dass es auch in den Nachbardörfern ähnliche Bestrebungen gibt.

So entwickeln die Horbacher ihr Neubaugebiet „Im Boden“, während in Hübingen ein kleines Baugebiet mit dem Namen „Oberem Görgengarten“ geplant ist. Profitieren sollen jeweils in erster Linie Einheimische mit Wurzeln im Buchfinkenland, die dort ein Eigenheim errichten wollen. Zuzug von außerhalb ist allenfalls in geringem Umfang denkbar. Die Orte kommen sich mit der Entwicklung von Neubaugebieten nicht in die Quere, ist Gackenbachs Ortsbürgermeister Hans Ulrich Weidenfeller überzeugt. Alle drei Dörfer könnten theoretisch mehr Bauland vermarkten. tf