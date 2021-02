Nach der Stadt kommt jetzt die Verbandsgemeinde dran Während der umfangreiche Erläuterungsbericht für das Hochwasserschutz- und Vorsorgekonzept Flusshochwasser und Starkregen für Kirn seit April 2020 vorliegt, beginnen erst die Untersuchungen für ein Konzept für die riesige Verbandsgemeinde Kirner Land. Die Büros Icon (Mainz) und Pecher (Bingen) haben die Ausschreibung gewonnen. In der VG soll es bald auch Ortsbegehungen geben, bei denen Bürger ihre Erfahrungen einbringen.

Die Starkregenereignisse von 2016 mit Überschwemmungen in Limbach, Meckenbach, Becherbach oder Simmertal können Hinweise für eine Priorisierung liefern. Kürzlich lieferte ein namenloser (aber dennoch bekannter) Graben in Otzweiler eine Kostprobe ab und sorgte für einen 1,30 Meter hohen Stau an der Kreisstraße. Das Thema ist bekannt, weiß Martin Zerfass. Hier wären Eigentumsverhältnisse neu zu ordnen. Ein Abflussgraben verliefe idealerweise auf einem Privatgelände, der Entwässerungsgraben in öffentlichem Eigentum liege eigentlich falsch. Hier wie da gilt: Jeder sollte aufmerksam sein, Ablagerungen im Hochwasserbereich vermeiden. as