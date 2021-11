Nach der Schließung des Impfzentrums in Bad Sobernheim waren die Hausärzte der Region und der Impfbus allein im Einsatz

100 200 Dosen wurden in diesem Zeitraum verabreicht: 51.798 Erst-, 48.200 Zweit- und schon damals 300 Auffrischungsimpfungen. Es waren an Biontech-Dosen 52.500, Moderna 36.500, AstraZeneca 14.000, Johnson & Johnson 2000. Umstritten von Anfang an: der Standort, zwar fast mittig im Kreis und an der B 41 und aus allen Richtungen gut zu erreichen. Dennoch machte sich damals eine Kreuznacher Gruppe für ein Zentrum in der Stadt stark, wo mit 52.000 Einwohnern ein Drittel der Kreisbevölkerung lebe. Am Ende blieb es beim alten Sobernheimer Real-Markt, für den der Eigentümer nun rasch Neubaupläne realisieren will (Edeka-Markt). Selbst wenn Impfzentren wider Erwarten erneut eingerichtet werden müssten: Das Sobernheimer Gebäude dürfte ausscheiden. mz/cob