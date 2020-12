„Derzeit wird der östliche Bauabschnitt von der Einmündung K 82 bis zum Ortsausgang Staudt in Richtung B 255 geplant und baurechtlich abgewickelt“, teilt der Landesbetrieb Mobilität in Diez mit. „Zum Bau einer geschwindigkeitsdämpfenden Verschwenkung am Ortseingang ist Grunderwerb von Privatanliegern erforderlich. Hier fehlen derzeit noch erforderliche Zustimmungen“, erklärt der zuständige Planungs-Ingenieur Franz Schönberger.