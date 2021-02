Nach Ausbildung bei der Post bei der VG Kirn beschäftigt

Der Otzweiler Bub Dennis Winter besuchte die Kita Regenbogen in Becherbach, die Grundschule Simmertal, die integrative Realschule plus in Kirn auf Kyrau und die Berufsschule. Nach seiner Ausbildung bei der Post als Brief- und Paketzusteller wurde er aufgrund seiner Krankheit nicht übernommen („Ich habe alles gemacht und mir nichts zu Schulden kommen lassen“). Nach einem Jahr bei Loxxess kam er über die Arge und einen Ein-Euro-Job zur damaligen VG Kirn-Land, wo er 2006 von der VG und Werner Müller übernommen wurde.