Musikweg in Niederdreisbach hat zwölf Stationen

Der Musikweg verläuft weitgehend auf den mit rotem und/oder grünem Apfel gekennzeichneten Rundwegen um Niederdreisbach herum. Als Einstiegspunkt empfiehlt sich der Parkplatz am Freibad in der Schulstraße, es kann aber an jedem beliebigen Punkt gestartet werden. Ebenso ist es möglich, den Weg in entgegengesetzter Richtung zu gehen.