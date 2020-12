Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 16:35 Uhr

Musiker müssen ihre Coaches überzeugen

Die Battles stellen die zweite Phase der Gesang-Castingshow „The Voice of Germany“ dar. Hier treten nun die Kandidaten an, die in der ersten Runde (den Blind Auditions) in ein Team der Juroren gekommen sind. Gemeinsam mit ihren Teammitgliedern werden sie von ihren Coaches auf die Battles vorbereitet, bei denen zwei oder drei der Talente aus demselben Team gemeinsam einen Song singen.