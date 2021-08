Plus

Das Diözesanmuseum in Limburg widmet sich in einer Reihe von Führungen am Mittwoch, 4. August, 12.30 Uhr, den Prämonstratensern. Anlass ist die Gründung des Ordens vor 900 Jahren. Auch Arnstein wurde 1139 als Kloster der Prämonstratenser gegründet, als Ludwig III Graf von Arnstein in den Orden eintrat und seine Burg zum Kloster machte.