Mütze des Ehrenelferrats für Karl Krämer

Sichtlich bewegt erinnerte Karl Krämer in der Dankesrede an seine karnevalistische Anfangszeit Mitte der 1980er Jahre. Dabei betonte er mehrmals, dass er die „besten Entscheidungen des Lebens an der Theke getroffen“ habe.

Ideen für Auftritte seien da geboren und Freundschaften fürs Leben geknüpft worden. Auch seine Gabi habe er dort gefunden. Und so führte Krämers verbale Zeitreise vom „Heinze Bernhard“ über die karnevalistischen „Eiermänner“ bis hin zu seinem Kumpel Markus Krapf ins „Winzerhaus“. Und als er dann am Ende Karl Rosenbaums Gedicht „Scheen, en Freund ze hann“ vortrug, quasi eine Ode an die Freundschaft, war es mucksmäuschenstill im weiten Oval – bis der Applaus losbrach.