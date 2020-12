Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 15:30 Uhr

Münz- und Briefmarkenverein Herrstein existiert seit 1972

Der Münz- und Briefmarkenverein Herrstein besteht seit 1972. Die Mitglieder des Vereins belegen ein breites Spektrum von Sammelgebieten. Fast jedes Mitglied ist in mehreren der folgenden aufgeführten Sparten gleichzeitig aktiv: Briefmarken, Postkarten, Antiquitäten, heimatkundliche Literatur und Brauereisouvenirs. Außerdem gibt es einen heimatkundlichen Arbeitskreis.Nicht allein das Sammeln und Zusammentragen irgendwelcher Dinge steht im Vordergrund, sondern das Bemühen auch Hintergrundwissen in Erfahrung zu bringen und anzueignen. Zu den Tausch- und Infoabenden, die an jedem ersten Freitag im Monat (außer an Feiertagen) stattfinden, sind Gäste stets willkommen.