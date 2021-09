Praktisch als eine Art von Anschubfinanzierung hat das Geld gewirkt, das der SV Grün-Weiß Müden durch den Wettbewerb „Sterne des Sportes“ im Jahr 2019 erhalten hat: Die „Alten Alten Herren“ hatten mit einem Wegeprojekt und einer Restauration eines alten Basaltkreuzes den Weg nach Berlin geebnet. Mit einem Teil der Siegerprämie ist kürzlich ein Naturschutzprojekt entstanden, das, so Franz Oberhausen als Sprecher der Müdener, „der Artenvielfalt an und in ehemaligen Weinbergen dienen soll“.